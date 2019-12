NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Dow Inc von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel auf 58 US-Dollar belassen. Seine These, dass die Dividendenrendite letztlich über die Bewertung dominieren werde, greife nun nicht mehr, schrieb Analyst Vincent Andrews in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig bevorzugt er die Aktien von LyondellBasell./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2019 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.