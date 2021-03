FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Drägerwerk nach finalen Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 74 Euro angehoben. Die neu veröffentlichten Gewinnkennziffern zum vierten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die in Europa schleppend verlaufenden Impfkampagnen dürften in diesem Jahr die Nachfrage nach Pandemie-spezifischen Produkten von Drägerwerk beständig hoch halten./tih/gl