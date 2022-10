NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach endgültigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Resultate stünden im Einklang mit den bekannten Eckdaten des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sollte sich nun aber im Schlussquartal beschleunigen./mis/ajx