HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk von 85,50 auf 88,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Eggert Kuls passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an den langsameren Rückgang der Corona-bedingten Umsätze an./ag/edh