FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Drägerwerk von 37 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) sei der neue Medizintechnik-Megatrend, schrieb ein Analystenteam um Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie des Instituts. Unter den Unternehmen dürften Siemens Healthineers, Philips und ihre Top-Empfehlung Carl Zeiss Meditec am stärksten davon profitieren. Drägerwerk setze diese Technologie bislang in seinen Produkten noch nicht ein./tih/gl