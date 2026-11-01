Drägerwerk Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 1,95 Mrd. EURKGV 9,32 Div. Rendite 3,27%
WKN 555063
ISIN DE0005550636
Symbol DRWKF
AI Analyse
Drägerwerk Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Drägerwerk von 156 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory des Spezialisten für Sicherheits- und Medizintechnik untermauert, schrieb Analyst Christian Ehmann am Donnerstag. In beiden Bereichen wolle das Management den Markt mit einem Fokus auf besonders profitables, wiederkehrendes Geschäft schlagen. Bei den Boni wolle man sich vor allem an der Profitabilität messen lassen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Drägerwerk
Zusammenfassung: Drägerwerk Buy
|Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
162,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
117,00 €
|Abst. Kursziel*:
38,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
114,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,86%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|08:06
|Drägerwerk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Drägerwerk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Drägerwerk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|25.07.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.