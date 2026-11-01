Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Drägerwerk Buy

08:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Drägerwerk von 156 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory des Spezialisten für Sicherheits- und Medizintechnik untermauert, schrieb Analyst Christian Ehmann am Donnerstag. In beiden Bereichen wolle das Management den Markt mit einem Fokus auf besonders profitables, wiederkehrendes Geschäft schlagen. Bei den Boni wolle man sich vor allem an der Profitabilität messen lassen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:13 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Drägerwerk