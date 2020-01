HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Beim Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern blieben die Risiken in Folge operativer Herausforderungen bestehen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Während die Ziele für das Finanzjahr 2019 erreicht worden seien, habe die Prognose für 2020 enttäuscht./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 07:56 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 08:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.