HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr nach den jüngsten Geschäftszahlen von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank seines innovativen Geschäftsmodells und der Nachfrage nach E-Mobilität dürfte der Maschinen- und Anlagenbauer andere Branchenwerte im Autosektor hinter sich lassen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Auftragslage auf Rekordniveau schaffe derzeit die Grundlage, um die unruhige Lage am Markt zu überbrücken./hosjcf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 08:20 / MEZ



