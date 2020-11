HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Dürr anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 20 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Auch der Maschinen- und Anlagenbauer habe sich der Corona-Pandemie nicht entziehen können, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schwope wies auf die laufenden Effizienzsteigerungsmaßnahmen hin, in deren Folge die Kostenbasis ab 2021 sinken dürfte./la/tih