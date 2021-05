Aktie in diesem Artikel Dürr AG 33,44 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst William Turner passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Maschinen- und Anlagenbauer leicht an und berücksichtigte dabei auch die jüngsten Trends auf den Endmärkten sowie etwas weniger vorteilhafte Bewegungen an den Devisenmärkten./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 19:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.