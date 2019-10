NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Dürr von 25 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe den Kursaufschlag, den er Aktien von Autozulieferern bislang gegeben habe, gesenkt, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem hob er den Abschlag für die Dürr-Aktie im Vergleich zu den anderen Werten aus dem Kapitalgütersektor auf 30 Prozent an. Die Sicht auf die Ergebnisentwicklung von Dürr habe sich verschlechtert, begründete er diesen Schritt./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 01:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



