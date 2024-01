Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat DWS von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 42 Euro angehoben. Die Fondsgesellschaft verfüge über ein starkes Angebot in den Bereichen Passives Investieren und Alternative Investments, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die beiden Sparten trieben das robuste Wachstum aus eigener Kraft an. Dies sei noch nicht in der Bewertung der Aktien berücksichtigt, die aktuell im historischen Vergleich mit einem Abschlag gehandelt würden. Zudem ist der Experte der Meinung, dass das Thema Nachhaltigkeit (ESG) kein Risiko mehr für die Aktien darstellt. Der Fachmann verwies auch auf attraktive Kapitalausschüttungspläne./la/ajx

