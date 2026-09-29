DWS Group Aktie
Marktkap. 14,45 Mrd. EURKGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Laura Gris Trillo ging am Mittwoch auf das Feedback der Anleger auf ihre Kaufempfehlung ein. Sie setzte dabei vor allem auf die Impulse durch die deutsche Rentenreform. Die klarste Chance sähen die Anleger in der betrieblichen Altersversorgung. Bezüglich der Säulen gesetzliche Rente und private Vorsorge gebe es mehr Unsicherheit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Buy
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,20 €
|Abst. Kursziel*:
30,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
|
Analyst Name:
Laura Gris Trillo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
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