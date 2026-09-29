Jefferies & Company Inc.

DWS Group GmbHCo Buy

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Laura Gris Trillo ging am Mittwoch auf das Feedback der Anleger auf ihre Kaufempfehlung ein. Sie setzte dabei vor allem auf die Impulse durch die deutsche Rentenreform. Die klarste Chance sähen die Anleger in der betrieblichen Altersversorgung. Bezüglich der Säulen gesetzliche Rente und private Vorsorge gebe es mehr Unsicherheit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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