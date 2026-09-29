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Symbol DWS

Jefferies & Company Inc.

DWS Group GmbHCo Buy

11:21 Uhr
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Laura Gris Trillo ging am Mittwoch auf das Feedback der Anleger auf ihre Kaufempfehlung ein. Sie setzte dabei vor allem auf die Impulse durch die deutsche Rentenreform. Die klarste Chance sähen die Anleger in der betrieblichen Altersversorgung. Bezüglich der Säulen gesetzliche Rente und private Vorsorge gebe es mehr Unsicherheit./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Buy

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,20 €		 Abst. Kursziel*:
30,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
Analyst Name:
Laura Gris Trillo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

11:21 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
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