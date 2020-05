NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach einem Zeitungsinterview mit dem Vorstandsvorsitzenden auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Aussagen von Asoka Wöhrmann verliehen seiner Kaufempfehlung für die Aktien des Vermögensverwalters weitere Glaubwürdigkeit, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies etwa auf die Bestrebungen Wöhrmanns, mit Hilfe der Kostenkontrolle das Verhältnis zwischen Verwaltungsaufwand und operativen Erträgen (bereinigtes Cost-Income-Ratio) verbessern zu wollen./la/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 03:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 03:43 / ET



