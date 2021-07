NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Deutsche-Bank-Fondstochter habe durch die Bank gut abgeschnitten sowie die Erwartungen auf qualitativ hochwertige Art und Weise übertroffen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die exzellente Kostentrolle bleibe eine Kernkompetenz des Managementteams./la/mis