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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DWS Group GmbHCo Hold

08:11 Uhr
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
65,35 EUR 0,15 EUR 0,23%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien der DWS beim Kursziel von 68 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Fondsgesellschaft wachse zulasten der Profitabilität, schrieb Marius Fuhrberg am Montag. Denn vor allem der Wachstumsmotor Xtrackers mit seinen passiven ETF-Produkten verzeichne Mittelzuflüsse. Und dabei laufe man der ETF-Konkurrenz von Amundi und Blackrock eher hinterher, als ihnen Marktanteile abzugraben. Fuhrberg sieht aktuell wenig Potenzial für die DWS-Aktien./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Hold

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
65,50 €		 Abst. Kursziel*:
3,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
65,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,06%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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