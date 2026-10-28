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DWS Group Aktie

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Marktkap. 13,09 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
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Symbol DWS

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DWS Group GmbHCo Hold

13:31 Uhr
DWS Group GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
65,90 EUR 0,60 EUR 0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal der Fondsgesellschaft habe die Erwartungen weitestgehend erfüllt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwochabend./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Hold

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
65,75 €		 Abst. Kursziel*:
3,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
65,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,19%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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