09:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat DWS von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 43 Euro gesenkt. Robuste Wachstumsperspektiven des Vermögensverwalters seien im Aktienkurs bereits eingepreist, schrieb Oliver Carruthers in seiner am Montag vorliegenden Analyse der wichtigsten Themen für die europäischen Finanzdienstleister im neuen Jahr. Zudem weist er auf sogenannte Überhangrisiken aus dem Anteilsbesitz der Deutschen Bank an der DWS hin./ag/bek

