NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Fondsgesellschaft habe sich finanziell solide entwickelt, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Nettokapitalfluss habe aber geschwächelt./edh/ajx