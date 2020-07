NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Gurjit Kambo passte sein Bewertungsmodell für den Vermögensverwalter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den aktuellen Stand Ende Juni an. Die Gewinnschätzungen ließ er nahezu unverändert. Etwas geringere Erträge würden durch gesunkene Kosten kompensiert./ag/mis