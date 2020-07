NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Zwischenbericht deute auf eine Erholung der Mittelzuflüsse hin, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch die starke Kostenkontrolle überzeuge./mf/mis