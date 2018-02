NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ebay nach Zahlen von 40 auf 49 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Marktplatz hab ein solides Quartal absolviert, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Übergang von Paypal zu Ayden als Zahlungsabwickler gehe eine Vereinfachung der Beziehung zu den Verkäufern einher, die für Ebay erheblich wirtschaftlicher sei./bek/tih



Datum der Analyse: 01.02.2018



