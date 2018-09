ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet von 2059 auf 1683 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2018 werde für den Billigflieger nicht so stark ausklingen wie erwartet, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die eingeengte Zielspanne für den bereinigten Vorsteuergewinn sei verglichen mit seinen Schätzungen eine Enttäuschung. 2019 dürfte der Umgang mit höheren Treibstoffkosten entscheidend werden./tih/she



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.