ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1683 Pence belassen. Mit der Aufnahme von Virgin Atlantic als Partner für weltweite Strecken erweitere der Billigflieger sein globales Netzwerk am Londoner Gatwick-Flughafen um einige interessante Freizeitziele in den USA und der Karibik, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/zb



Datum der Analyse: 02.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.