ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1683 Pence belassen. Analyst Neil Glynn rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor, dass der Aktienwert durch den Kursrutsch am Berichtstag mittlerweile nur noch den Wert der Flugzeugflotte wiedergebe. Dem Geschäftsmodell des Billigfliegers werde so keinerlei Wert mehr beigemessen. Es gebe zwar wirtschaftliche Risiken, die Aktien machten auf ihn aber einen attraktiven Eindruck./tih/he



Datum der Analyse: 20.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.