NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Für 2019 bevorzuge er in der europäischen Transport- und Infrastrukturbranche Papiere qualitativ hochwertiger Unternehmen, die günstig bewertet seien und dank steigender Barmittelzuflüsse ihren Gewinn je Aktie erhöhen könnten, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diese Kategorie falle auch der Billigflieger Eaysjet./la/jha/



Datum der Analyse: 06.12.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.