NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Easyjet nach dem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Brexit-Belastung könnte die Marktprognosen für den Vorsteuergewinn um bis zu 22 Prozent drücken, schrieb Analyst Damian Brewer in einer ersten Einschätzung am Montag. Der RBC-Experte setzt aber darauf, dass Easyjet mittelfristig gut aufgestellt ist, um von der weiteren Konsolidierung der Branche profitieren zu können. Bei Easyjet sieht er den Wert der Flugzeugflotte abzüglich der Schulden bei rund 1140 Pence - daher seien Kurse unter diesem Niveau für ihn eine gute Einstiegsoption./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 04:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2019 / 04:03 / ET



