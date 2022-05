NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Easyjet nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 840 Pence belassen. Die Aussagen des Billigfliegers zum zweiten Halbjahr deckten sich in etwa mit seinen positiven Erwartungen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Preise entwickelten sich in die richtige Richtung./bek/la