Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Dies schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die aktuellen Transport-Trends, die weiterhin stark seien. Allerdings hätten Sorgen bezüglich neuer Virusvarianten einige Regierungen wie etwa die von Frankreich und Deutschland dazu bewogen, den Flugverkehr von Großbritannien in ihre Länder einzuschränken. Bei den Billigfliegern Easyjet und Ryanair hätten sich wohl im Mai zudem die Netzwerkkapazitäten im Vergleich zum Vormonat etwas verringert./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 15:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.