Bernstein Research

easyJet Market-Perform

12:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach endgültigen Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Die Resultate der Billigfluggesellschaft entspreche größtenteils ebenso den vorab veröffentlichten Eckdaten wie der Ausblick den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den für Anfang 2025 angekündigten Führungswechsel betonte er, der jetzige Finanzvorstand und künftige Chef Kenton Jarvis stehe für eine strategische Kontinuität./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:22 / UTC

