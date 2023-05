Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Easyjet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitdar) bis 2025 und berücksichtigt damit eine weitere Senkung der Kerosinpreise. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie nach den jüngsten Halbjahreszahlen der Airline. Eine höhere Nettoverschuldung gleiche die höheren Schätzungen jedoch wieder aus./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 11:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

