NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 530 auf 600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Nettoverschuldung der Billigfluggesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sei niedriger als erwartet, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/bek