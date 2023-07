JP Morgan Chase & Co.

easyJet Neutral

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 570 Pence belassen. Die Aktie der Billigfluggesellschaft habe trotz eines überraschend hohen Vorsteuergewinns im abgelaufenen Quartal und einer Anhebung der Gewinnprognose für das Urlaubsgeschäft negativ auf die Zahlen reagiert, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Offenbar habe der Ausblick für den Umsatz je Sitzplatz (RPS) im laufenden Quartal etwas enttäuscht - auch seine RPS-Prognose habe ein wenig höher gelegen./gl/edh

