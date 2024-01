JP Morgan Chase & Co.

easyJet Neutral

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet vor den Zahlen der Billigfluggesellschaften für das Schlussquartal 2023 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Für den Airline-Sektor bleibt Analyst Harry Gowers insgesamt vorsichtig. Er bevorzugt weiterhin Billigfluggesellschaften, bei denen er bessere Möglichkeiten sieht, die Profitabilität über eine robustere Preisbildung zu steigern. Für Easyjet prognostiziert er einen Vorsteuerverlust ähnlich dem aus dem Vorjahreszeitraum. Der Fokus dürfte auf dem Verlust in der Wintersaison liegen. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 20:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 00:15 / EST

