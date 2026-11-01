easyJet Aktie
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Marktkap. 6,18 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
AI Analyse
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft liege unter den Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwoch. Die Briten gingen weiter davon aus, dass ihre Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo im ersten Geschäftsquartal 2027 abgeschlossen werde./rob/gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Sector Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,15 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,22 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:46
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:46
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research