NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Die jüngste Geschäftsentwicklung des Billigfliegers sei widerstandsfähiger als erwartet, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch bleibe die Aktie sein am wenigsten bevorzugter Wert unter den Low-Cost-Carriern./edh/mis