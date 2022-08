Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die EasyMotionSkin Tec AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) nach eigenen Angaben einen Außenumsatz von 4,7 Mio. Euro erzielt und war dabei sowohl von der Corona-Pandemie als auch von Lieferengpässen betroffen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage veröffentliche das Unternehmen noch keinen Konzernabschluss. Ein konsolidierter Abschluss sei erstmalig für das Geschäftsjahr 2023 geplant. Da es interne Verrechnungen zwischen den Unternehmen EasyMotionSkin Tec AG, EasyMotionSkin Tec GmbH und EMS GmbH gebe, könne Umsatz und Ergebnis nicht summiert werden. In der EasyMotionSkin Tec AG habe sich der Nettoumsatz um 38,8 Prozent auf 2,52 Mio. CHF (GJ 2020: 4,11 Mio. CHF) reduziert. Das EBITDA sei aufgrund der deutlich niedrigeren Erlöse auf -0,35 Mio. CHF (GJ 2020: 2,25 Mio. CHF) gesunken. Demzufolge habe das Nettoergebnis -0,40 Mio. CHF (GJ 2020: 4,28 Mio. CHF) betragen. Im Vorjahr sei das Ergebnis durch Umwandlung von Gesellschafterdarlehen beeinflusst gewesen. Für die kommenden Jahre kalkuliere das Analystenteam mit deutlichen Umsatzsteigerungen. Ergebnisseitig werde ein EBITDA von 0,25 Mio. CHF für 2022 erwartet, gefolgt von 4,49 Mio. CHF für das Jahr 2023 und 6,02 Mio. CHF 2024. Aufgrund von Skalierungseffekten solle es außerdem zu sukzessiven Margenverbesserungen kommen. Aufgrund der leicht reduzierten Prognosen und des gestiegenen risikolosen Zinssatzes ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 20,00 CHF (zuvor: 21,00 CHF) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.08.2022, 13:35 Uhr)



