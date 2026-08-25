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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EckertZiegler Buy

11:06 Uhr
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
Eckert & Ziegler
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Grundleistung des Herstellers radioaktiver Komponenten bleibe robust, schrieb Analyst Christian Ehmann am Dienstag im Nachgang jüngster Halbjahreszahlen. Die mehr oder weniger stagnierende Umsatzentwicklung sei vor allem auf eine herausfordernde Vergleichsbasis - das erste Halbjahr 2025 - zurückzuführen. Damals seien einmalige Lizenzzahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro aus dem Joint Venture Qi Kang enthalten gewesen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy

Unternehmen:
Eckert & Ziegler		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,06 €		 Abst. Kursziel*:
76,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,11%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eckert & Ziegler

11:06 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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