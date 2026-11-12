Eckert Ziegler Aktie
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Marktkap. 871,69 Mio. EURKGV 19,58 Div. Rendite 1,44%
WKN 565970
ISIN DE0005659700
Symbol EKZRF
AI Analyse
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei geprägt von einer weiterhin starken Nachfrage nach Lutetium, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitag in seiner Bewertung der vorgelegten Zahlen. Eine stark steigende Nachfrage nach Radiopharmazeutika und eine Erholung im Bereich Isotopenrückgewinnung beseitigten die Unsicherheit, die rund um die Ziele herrsche. Das Strahlentechnik-Unternehmen sei in seinem spezifischen Segment ein unverzichtbarer Zulieferer./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eckert & Ziegler
Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy
|Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,68 €
|Abst. Kursziel*:
63,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,07%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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