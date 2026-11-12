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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EckertZiegler Buy

10:56 Uhr
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
Eckert & Ziegler
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei geprägt von einer weiterhin starken Nachfrage nach Lutetium, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitag in seiner Bewertung der vorgelegten Zahlen. Eine stark steigende Nachfrage nach Radiopharmazeutika und eine Erholung im Bereich Isotopenrückgewinnung beseitigten die Unsicherheit, die rund um die Ziele herrsche. Das Strahlentechnik-Unternehmen sei in seinem spezifischen Segment ein unverzichtbarer Zulieferer./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy

Unternehmen:
Eckert & Ziegler		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,68 €		 Abst. Kursziel*:
63,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,07%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eckert & Ziegler

10:56 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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