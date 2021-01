HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 52,50 auf 70,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern werde im Radiopharma-Geschäft zu dem, was der Pharma- und Laborausrüster Sartorius im Bereich Biopharma bereits sei, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eckert & Ziegler sei einzigartig positioniert, um aus diesem schnell wachsenden Markt Kapital zu schlagen. Halitsa schraubte seine mittelfristigen Wachstumserwartungen nach oben./ajx/la