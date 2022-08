HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Eckert & Ziegler nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Vor allem in der Isotopen-Sparte habe das Medizintechnikunternehmen eine starke Dynamik verzeichnet, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr sollte sich ähnlich gut entwickeln./edh/bek