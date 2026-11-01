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Einhell Germany vz. Aktie

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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Einhell Germany vz Buy

08:01 Uhr
Einhell Germany vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Einhell mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Trotz eines weiterhin herausfordernden Konsumumfelds sei der Werkzeughersteller im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Marius Fuhrberg am Mittwoch. Die Bruttomarge sei außerdem weiter ausgebaut worden. Er führte zu guter Letzt die attraktive Bewertung der Aktien als Grund für seine Kaufempfehlung auf./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MP_Foto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Einhell Germany vz. Buy

Unternehmen:
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,60 €		 Abst. Kursziel*:
60,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,33%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

08:01 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
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