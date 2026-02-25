Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 2,43 Mrd. EURKGV 16,50 Div. Rendite 1,55%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen zum vierten Quartal von 117 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe in einem schwierigen Umfeld stark abgeschnitten, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr sei vielversprechend, nicht zuletzt die Aussagen zum Free Cashflow./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elmos Semiconductor SE
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
162,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
149,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,72%
|
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Elmos Semiconductor
|08:41
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|21.05.12
|Elmos Semiconductor verkaufen
|Euro am Sonntag
|04.05.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|23.04.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|18.02.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|13.02.09
|Elmos Semiconductor sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG