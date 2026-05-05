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Marktkap. 3,17 Mrd. EUR

KGV 16,49 Div. Rendite 1,55%
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WKN 567710

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ISIN DE0005677108

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Symbol ELTTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

14:06 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen von 162 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle wichtigen Kennziffern des Halbleiterherstellers hätten sich stark entwickelt und die Jahresziele seien höher gesteckt worden, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie habe großes Vertrauen, dass Elmos im Geschäftsjahr 2026 wieder zweistellig wachsen werde und rechne auch mit weiteren Prognoseanhebungen im Laufe des Jahres./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
181,80 €		 Abst. Kursziel*:
18,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
186,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,34%
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
186,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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