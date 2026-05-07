Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

10:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Das Chipunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt und deshalb seine Zielsetzungen erhöht, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein prozentual zweistelliges Wachstum bahne sich an. Verknappte Wafer brächten Aufwärtspotenzial für die Prognosen mit sich./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE