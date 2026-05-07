Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 16,49 Div. Rendite 1,55%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Das Chipunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt und deshalb seine Zielsetzungen erhöht, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein prozentual zweistelliges Wachstum bahne sich an. Verknappte Wafer brächten Aufwärtspotenzial für die Prognosen mit sich./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elmos Semiconductor SE
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
215,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
196,20 €
|Abst. Kursziel*:
9,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
196,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
186,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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