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Elmos Semiconductor Aktie

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Marktkap. 3,2 Mrd. EUR

KGV 16,49 Div. Rendite 1,55%
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WKN 567710

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ISIN DE0005677108

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Symbol ELTTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

10:01 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
196,60 EUR 2,80 EUR 1,44%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Das Chipunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt und deshalb seine Zielsetzungen erhöht, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein prozentual zweistelliges Wachstum bahne sich an. Verknappte Wafer brächten Aufwärtspotenzial für die Prognosen mit sich./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
196,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
196,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
186,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

10:01 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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