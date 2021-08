NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ElringKlinger nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Erwartungen übertroffen, wegen vieler Unwägbarkeiten bezüglich der Lieferketten aber den Gewinnausblick beibehalten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag