HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Encavis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Eckdaten des Betreibers von Windkraft- und Solaranlagen für 2021 seien exzellent ausgefallen, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen seien übertroffen worden. Hohe Strompreise spielten Encavis dabei in die Hände./mf/mis