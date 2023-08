Jefferies & Company Inc.

ENCAVIS Buy

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Encavis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 19 Euro gesenkt. Seit ihrem Rekordhoch im August 2022 habe die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, begründete Analyst Martin Comtesse seine Kaufempfehlung in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Inzwischen habe der Markt die Rückkehr zu einem normaleren Strompreisniveau weitgehend berücksichtigt und dürfte sich nun auf die fundamentalen Chancen fokussieren, die der Wind- und Solarparkbetreiber als einer der größten unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energien in Europa biete./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 19:00 / ET

