Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Encavis auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Rückstellungen des Windparkbetreibers für eine mögliche Preisobergrenze hätten zu einem schlechteren Neunmonatsergebnis geführt als erwartet, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Anbetracht der über den Erwartungen liegenden Produktionsraten, der Vollkonsolidierung von Stern Energy und der geringen Abschreibungen hält der Experte jedoch generell die Auswirkungen der Rückstellungen für begrenzt./tav/ag

