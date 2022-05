LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Encavis nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Solar- und Windparkbetreiber habe stark abgeschnitten und einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Encavis bleibe eines der am besten positionierten Unternehmen im Bereich Erneuerbarer Energien./gl/edh